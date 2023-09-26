Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi’nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

63. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Metin hatasını anlayıp Reyhan’dan özür diler. Azra, Orhan’ın baskılarından iyice bunalır. Görkem babasının gözleri önünde eriyip gitmesine dayanamaz ve evi terk etmeye karar verir. Hafızası yerine gelen Kadir, yaşananlara bir anlam veremez. Melissa İstanbul’dan döner ancak Mahinur’un olmadığı bir eve girmek hiç kolay değildir. REKLAM

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de.