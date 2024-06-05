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        Yeşil Yol filmi konusu nedir? Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler?

        Stephen King'in The Green Mile romanından sinemaya uyarlanan Yeşil Yol filmi, 5 Haziran Çarşamba akşamı izleyici ile televizyon ekranlarında yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Frank Darabont'un üstlendiği film 1999 yılında sinema perdesine aktarılmıştır. İşte Yeşil Yol filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 18:43 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:47
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        Bir döneme damga vuran Yeşil Yol (The Green Mile) filmi vizyona girdiği yıl birçok ödüle layık görüşmüştür. Başrollerini Tom Hanks ve David Morse'nin üstlendiği film Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Peki, "Yeşil Yol filmi konusu nedir, gerçek bir hikaye mi? Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

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        YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI

        Oyuncu Rol
        Tom Hanks Paul Edgecomb
        David Morse Brutus 'Brutal' Howell
        Bonnie Hunt Jan Edgecomb
        Michael Clarke Duncan John Coffey
        James Cromwell Hal Moores
        Michael Jeter Eduard 'Del' Delacroix
        Graham Greene Arlen Bitterbuck
        Doug Hutchison Percy Wetmore
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        YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU

        Oldukça iri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası baş gardiyanı Paul Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan Edgecomb'un Coffey'in güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar.

        Coffey, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Edgecomb'in, Coffey'in bu gücünün farkına varmasıyla Coffey'e olan düşünceleri tamamen değişmeye başlar. Coffey bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Edgecomb bu mucizenin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.

        YEŞİL YOL FİLMİ GERÇEK Mİ?

        Yeşil Yol filmi dünyaca ünlü roman yazarı Stephen King tarafından kaleme alınan aynı isimli romandan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Roman, kaynağını 1950'li yıllarda ABD'de yaşanmış gerçek bir hikayeden alıyor.

        Yeşil Yol filmi dünyaca ünlü roman yazarı Stephen King tarafından kaleme alınan aynı isimli romandan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Roman, kaynağını 1950'li yıllarda ABD'de yaşanmış gerçek bir hikayeden alıyor. Hikayenin başrol kahramanı filmde de olduğu siyahi bir kader mahkumudur. Aslında mahkum demek ne kadar doğru bilinmez; çünkü hikayenin 14 yaşındaki kahramanı yaklaşık 60 yıl sonra yapılan yeniden yargılamada masum çıkmış bir isimdir. Irkçılığın, siyahi düşmanlığının en üst düzeyde olduğu dönemlerde, iki küçük beyaz kızı öldürmekle suçlanan siyahi 14 yaşındaki bir çocuk, dünyanın gözleri önünde idam edilmişti.

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