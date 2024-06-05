YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU

Oldukça iri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası baş gardiyanı Paul Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan Edgecomb'un Coffey'in güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar.

Coffey, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Edgecomb'in, Coffey'in bu gücünün farkına varmasıyla Coffey'e olan düşünceleri tamamen değişmeye başlar. Coffey bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Edgecomb bu mucizenin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.

YEŞİL YOL FİLMİ GERÇEK Mİ?

Yeşil Yol filmi dünyaca ünlü roman yazarı Stephen King tarafından kaleme alınan aynı isimli romandan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Roman, kaynağını 1950'li yıllarda ABD'de yaşanmış gerçek bir hikayeden alıyor.

Yeşil Yol filmi dünyaca ünlü roman yazarı Stephen King tarafından kaleme alınan aynı isimli romandan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Roman, kaynağını 1950'li yıllarda ABD'de yaşanmış gerçek bir hikayeden alıyor. Hikayenin başrol kahramanı filmde de olduğu siyahi bir kader mahkumudur. Aslında mahkum demek ne kadar doğru bilinmez; çünkü hikayenin 14 yaşındaki kahramanı yaklaşık 60 yıl sonra yapılan yeniden yargılamada masum çıkmış bir isimdir. Irkçılığın, siyahi düşmanlığının en üst düzeyde olduğu dönemlerde, iki küçük beyaz kızı öldürmekle suçlanan siyahi 14 yaşındaki bir çocuk, dünyanın gözleri önünde idam edilmişti.