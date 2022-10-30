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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...

Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Güzelliğiyle hala adından söz ettiren Bubikoğlu'nun kardeşi de en az kendisi kadar ünlü. Meğer efsane oyuncunun kardeşi hepimizin tanıdığı bir isimmiş.

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  • Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...

    Leyla ile Mecnun, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriyede Şenlik Var gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın güzelliğiyle hafızalara kazınan ismi Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de kendisi kadar ünlü çıktı.
  • Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...

    Şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu hakkında bir detay ortaya çıktı. Ünlü ismin kardeşi de Yeşilçam filmlerinde boy gösteren bir oyuncuymuş. Hatta Kemal Sunal ile paylaştığı bir başrolü bile var.
  • Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...

    Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla dönemine damga vuran usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi bakın kimmiş...
  • Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...

    İşte Gülşen Bubikoğlu'ndan 5 yaş küçük olan kardeşi Nilgün Bubikoğlu...
  • Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...

    Nilgün Bubikoğlu; Kadın Severse, Uzaylı Zekiye, Yetimlerin Türküsü, Sevgilerin En Güzeli ve Sarı Çiçek Sokağı gibi yapımlarda rol almış.
  • Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...

    Şimdilerde 63 yaşında olan Nilgün Bubikoğlu, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor ve takipçileriyle sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
  • Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...
  • Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...

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