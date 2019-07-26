Yeşilçam'a damga vuran oyuncular arasında yer alan, İzzet Günay, Cüneyt Arkın, Yusuf Sezgin ve Ediz Hun'un birlikte yer aldığı fotoğraf sosyal medyada büyük yandı uyandırdı. Usta oyuncuların fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazı yorumları şu şekilde:

Ediz Hun ne içiyorsa yiyorsa ben de istiyorum maşallah nazar değmesin.

Bu bıçkın jönleri, şimdi bir filmde toplasalar ne güzel olmaz mı? Tıpkı Bruce Willis'in Red filmi gibi.

Sizden yakışıklıları gelmedi henüz...

Fotoğrafı görünce gözlerim doldu ya.

Şampiyonlar Ligi...

En sağdaki ilk aşkım vay be halen ne kadar yakışıklı.

İZZET GÜNAY

İzzet Günay 21 Ağustos 1934'te İstanbul Sarıyer'de doğdu. Babası, Şirket-i Hayriye'de iskele memuru idi. Deniz Koleji'nde okudu. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak çalıştı. Bir süre dans hocalığı yaptı.

1957 yılında gazete ilanı ile Dormen Tiyatrosu'na girdi. Orada ilk olarak "Kara Ağaçlar Altında" adlı oyunda ufak bir rolde sahneye çıkarak profesyonel oyunculuğa başladı. Daha sonra: "Sokak Kızı İrma", "Pasifik Şarkısı", "Zafer Madalyası" ve daha birçok oyunda 1957-1963 yılları arası rol aldı. Sahne amirliği yaptı. 1958'de Kemal Film yapımı "Kırık Plak" adlı filmde, Zeki Müren'in şoförü rolüyle sinema oyunculuğuna başladı. Birkaç filmde ufak rollerden sonra "Varan Bir"(1964) adlı filmle baş rol oyunculuğuna geçti. Kısa sürede sinema oyunculuğunda başarı sağladı.1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde baş rolünü oynadığı,yabancı tiyatro eserinden adapte "Ağaçlar Ayakta Ölür" filmiyle "En iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Ekonomik nedenlerle bir süre sahneye çıkarak Klasik Türk Sanat Müziği solistliği yaptı. Sonraki yıllarında az sayıda televizyon dizisinde rol aldı. Çok küçük yaşlardan itibaren pul biriktiren sanatçı,daha sonra para, madalya,madalyon koleksiyonculuğu ilgi alanı içine girdi.1985 yılında antika üzerine dükkân açtı. Uzmanlık alanı olan koleksiyonculuk ve antika konusunda danışmanlık yaptı.

CÜNEYT ARKIN

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır. 8 Eylül 1937'de Eskişehir'de doğdu. Sinemada canlandırdığı "Malkoçoğlu" karakteri kendisine lakap olarak atfedilmiştir. Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik jön filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karakter role de can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

YUSUF SEZGİN

22 Nisan 1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. Orta öğreniminin ardından 1962’de Dormen Tiyatrosu'nda Bulvar adlı oyunda tiyatro sahnesine çıktı.

1963’te Ses mecmuasının düzenlediği Kapak Yıldızı adlı yarışmaya katıldı. Yarışmada finalist olmayı başarınca da yapımcıların dikkatini çekti. Sinemadaki ilk filmi ise Kavgasız Yaşayalım oldu.

Beyazperdeye adımını attıktan bir yıl sonra 1964’te ilk başrolü Hz. Yusuf filmi ile geldi. O tarihten sonra 300’e yakın filmde rol aldı. Devrin ünlü yıldızlarıyla kamera karşısına geçen Yusuf Sezgin, Türkan Şoray, Filiz Akın, Selma Güneri, Hülya Koçyiğit, Selda Alkor, Nebahat Çehre gibi oyuncuların karşısında rol aldığı filmlerde farklı karakterlere hayat verdi.

EDİZ HUN

Ediz Hun, 20 Kasım 1940'ta İstanbul'da doğmuştur. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitesi'nde biyoloji ve çevre bilimleri fakültesinden mezun oldu.

1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı.

1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.