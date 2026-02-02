Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses: Tek isteğim sinemaya dönmek

Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi usta sanatçılarla sinema filmlerinde yer alan Saadet Gürses, 1997 yılında yakalandığı cilt kanserini 7 yıl süren tedaviyle yendi. 35 yıllık meslek hayatında yaklaşık 200'e yakın filmde rol alan Gürses, hastalığa yakalandıktan sonra kendisine iş verilmediğini belirtti. Cilt kanserini yendiğini artık çalışabilecek durumda olduğunu söyleyen Gürses; "Belli bir süreden sonra maalesef iş vermez oldu sinema. Sinema iş vermeyince ben ve benim gibi birçok Yeşilçam oyuncusu borç batağına düştü. Çalışamadığımız için para kazanamıyoruz" dedi.

"MORAL OLARAK YARDIMCI OLACAKLARINI BEKLEDİĞİM İNSANLARDAN HİÇ HABER ALAMADIM"

Gürses; “Sinemaya 5 yaşında başladım. Hülya Koçyiğit'in 'Çirkef' filminde kızını oynadım. 14 yaşındayken Koçyiğit annemi oynadı. Türkan Şoray'la 'Baraj' filminde oynadım, Tarık Akan'la aynı şekilde 'Bizim Kız'da oynadım. Gülşen Bubikoğlu ile 'Sıralardaki Heyecan'da oynadım. 150-200'e yakın Türk Sineması'nda irili ufaklı rollerim var; tabii bunun yanında 10-15 tane de başrolüm var. Fakat belli bir süreden sonra sinema bana maalesef iş vermez oldu. Sinema iş vermeyince de ben ve benim gibi birçok Yeşilçam oyuncusu maalesef batağa düştü ve kurtuluşumuz zor oldu. Çalışamadığımız için para kazanamıyoruz; para kazanamayınca bir şey almak gerekse, bir yerden alıp bir yere denkleştirip bir yerden alıp bir yere denkleştirelim diye uğraşırken hayat döngüsü tersine dönüyor. Ben yardım talebinde bulunmadım, sadece eşim dostum dediğim, canım dediğim arkadaşlarıma bir serzenişte bulundum. İstedim ki, 30 yıllık 40 yıllık dostlarım var arasında, çocukluk arkadaşlarım var; bir telefon açsınlar, 'Saadet ne oldu hayırdır, senin için ne yapabiliriz? Yanına gelelim, moralin nasıl...' diye. Manevi olarak yardımcı olacaklarını beklediğim insanlardan maalesef hiç haber alamadım. Borç batağına düştüm; çünkü artık yetinemez oldum, hayat da pahalı... Bir hayırsever sosyal medyada benim videolarımı görerek yardım etti" dedi.