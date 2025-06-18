Yeşilçam Şarkıları CSO Ada Ankara'da

Yeşilçam’ın hafızalara kazınmış birbirinden değerli müzikleri, ait olduğu filmler ile paralel geçkilerin yapıldığı bir konser ile izleyenlere CSO Ada Ankara’da görsel ve işitsel bir ziyafet sunacak.

Şef Cem Gürdal yönetiminde sahneye taşınacak olan Unutulmaz Yeşilçam Şarkıları konseri, Türk Sinemasına yıllarca sesiyle hayat vermiş usta sanatçı Belkıs Özener ile günümüz Türk müziği yorumcuları içerisinde sesi ve tarzı ile farklı bir yere sahip olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Çiğdem Gürdal’ı bir vefa gecesinde buluşturuyor.

Akıcı bir senaryo ile hazırlanan konser, sinema tarihimize damga vurmuş film müziklerinden özenle seçilmiş bir repertuvar sunuyor. Film şarkıları, canlandırmalar, LED ekranlarda yayınlanacak özel film sahneleriyle zenginleştirilen konser, sanatseverlere nostalji dolu bir akşam yaşatacak. 20 Haziran'da gerçekleşecek konserin biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.