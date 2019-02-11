Mehmet Ali Erbil'in yaşadıklarını doktor kardeşi Yeşim Erbil Instagram hesabından duyurdu. Yeşim Erbil şu açıklama yaptı:
"Abimden söz ediyorum. Ailesinin yanı sıra belki de en çok sahiplenen sizlersiniz... sevenleri, izleyicileri sizler... Benim katılmadığım doğum günü kutlamasında 'Fenerbahçe' canlı yayını ile ilk kez sesini duydunuz ve çok sevindiniz.
Ben de bugün uğradım ve onun da çok sevindiğini gördüm. İyileşeceğine inanan daha moralli ve çevresi ile çok daha ilgili olduğunu paylaşabilirim sizlerle. Şimdi bu süreci özetlemek istiyorum.
Ekim ayında başlayan bu kabus gibi yolculukta aslında ben doktor kardeşi olarak 'kriz yönetimini' yapmaya çalıştım. 17 yıl önceki hastalığında da bunu yapmıştım ancak kamuda çalıştığım için hep geri planda durmuştum. Bu dönemde yanlış anlaşılabilecek bilgiler kimseyi huzursuz etmesin diye buradan açıklamalar yazdım. Her cümleyi düşünerek kaleme aldım. Yaşananlar kabus gibiydi, bunları sadece ben ve yoğun bakım doktorları biliyordu.
Ben onun 56 yıllık kardeşiyim. Kendi halinde işi ile meşgul bir kardeşim. Yıllarca abilerim adına da rahmetli babamın sağlığı ile ilgilendim. Sonra da rahmetli annemle... Bir çoğunuz beni bu süreçte tanıdı. Bu kötü olay buna vesile oldu, planlanan bir şey değildi ama hayırlı oldu. Sayfamda paylaştığım tıbbi bilgilerin daha fazla insana ulaşmasını sağladı. Çünkü ben kendini bilime, eğitime, eğitmeye, anlatmaya adamış bir cerrahım.
Topluma mal olmuş kişiler hasta olduğu zaman her kafadan ayrı bir ses çıkar. İlgili ilgisiz herkes tedavi sürecine müdahale etmeye kalkar. Bu aslında yarardan çok zarar verir hastaya. İşte bu noktada devredeydim. Yoğun Bakımda tedaviyi üstlenen arkadaşlarımın özgürce süreci yönetmelerine yardımcı oldum. Bu nedenle bana güvenen Sezin, Yasmin, Mustafa Abim ve eski eşlerine teşekkür ederim.
Yoğun Bakımda entübe haldeyken uzun süre hayati fonksiyonları kağıt üzerinde normal olmasına karşın uyandırılamıyordu. Bunu aileye açıklamak gerçekten çok zordu çünkü biz de açıklayamıyorduk sonra bir gün pat diye uyandırıldı ve cihazdan ayrıldı. İşte bu Allah'ın mucizesi, sizlerin duaları...
Mucize olmasa daha önce cihazdan ayrılırdı. Bu süreç sanırım 300 sayfalık kitapla anlatılabilir. İkinci kez yoğun bakıma girdiğinde moralimiz çok bozulmuştu. Düze çıkmışken ne oldu diye. Yine açıklaması zor bir olaydı. Aslında yaklaşık bir ay önce yoğun bakımdan normal odaya alınmıştı ama çok yorgun ve moralsizdi.
İyi ki bu 4 aylık süreci hiç hatırlamıyor. Kopuk kopuk bazı sahneleri anlatıyor. Uzun süre yoğun bakımda kalan ve organ yetmezliği gelişen hastalarda kaslarda güçsüzlük ve ağır depresyon olur. Bunlar da yavaş yavaş düzeliyor. Fizik tedavisi devam ediyor. Sizlerin sevgisini, sevincini anlatmak onu daha çabuk ayağa kaldıracak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.