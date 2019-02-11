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Ben onun 56 yıllık kardeşiyim. Kendi halinde işi ile meşgul bir kardeşim. Yıllarca abilerim adına da rahmetli babamın sağlığı ile ilgilendim. Sonra da rahmetli annemle... Bir çoğunuz beni bu süreçte tanıdı. Bu kötü olay buna vesile oldu, planlanan bir şey değildi ama hayırlı oldu. Sayfamda paylaştığım tıbbi bilgilerin daha fazla insana ulaşmasını sağladı. Çünkü ben kendini bilime, eğitime, eğitmeye, anlatmaya adamış bir cerrahım.



Topluma mal olmuş kişiler hasta olduğu zaman her kafadan ayrı bir ses çıkar. İlgili ilgisiz herkes tedavi sürecine müdahale etmeye kalkar. Bu aslında yarardan çok zarar verir hastaya. İşte bu noktada devredeydim. Yoğun Bakımda tedaviyi üstlenen arkadaşlarımın özgürce süreci yönetmelerine yardımcı oldum. Bu nedenle bana güvenen Sezin, Yasmin, Mustafa Abim ve eski eşlerine teşekkür ederim.