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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Arıza'da 'Rukiye'yi canlandıran Yeşim Gül, oyunculuğun yanı sıra kurucusu olduğu Hayır Kapısı Derneği'nin sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgileniyor.

Yeşim Gül, bizzat kendisinin ilgilendiği çocuklara özellikle kış ayları için ayakkabı, mont, oyuncak, kıyafet gibi ihtiyaçların karşılamak için yoğun bir çaba harcıyor. Kitap okumanın ayrıcalığını her çocuk gibi Erzincan çocuklarının da hakkı olduğunu savunan Yeşim Gül merhum babası Süreyya Aytuğ Gül adına bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.

Yeşim Gül, Erzincan Tercan köyü Başbudak İlkokulu öğrencilerine kütüphane bağışında bulundu. Kütüphanenin açılış için Erzincan'a giderek her bir öğrenciyle tek tek ilgilenen Gül, duygularını şöyle dile getirdi; "Erzincan'a kazandırdığımız kütüphane sayesinde pırıl pırıl gözleriyle, kalplerindeki sevgi ve yüzlerindeki masumiyetle bizleri karşılayan küçük arkadaşlarımın mutluluğu paha biçilemez. Hem yüreğimizi paylaştığımız hem de yardımlarımızı ilettiğimiz bu projelerle ne kadar çok insanın hayatına dokunabilirsek benim mutluluğum da o denli çoğalıyor. Böyle bir projede yer almak o yüzden çok anlamlı ve çok kıymetli. "