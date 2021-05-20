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Sanat hayatına “Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım", "Hiç Keyfim Yok", “Deli Mavi”, “Yeniden Başlasın” ve “Günlerim Soluyor” gibi birçok hit sığdıran Yeşim Salkım, oyunculuk kariyeriyle de beğeni topladı.

“Eşkiya”da başrol karakteri “Emel”e hayat veren sanatçı, 2001 yılında yayınlanan "Şarkıcı" filmiyle “Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. “Casablanca” ve “Bizim Şarkımız” müzikalinde yer aldı. Müzik kariyeri boyunca 30’a yakın albüm ve single yayınlamış olan sanatçı son olarak; 2020 yılında yayınlanan “Katil Uşak” teklisini sevenleri ile buluşturdu.

Bade Derinöz; 2018 yılında Hakan Muafız’ın soundtracklerinden “Sen Gibi Aşk” ve “En İyi Düet” dalında 6 ödül alan Sinan Güleryüz ve Özge Özder’in düeti “Senle Ben”i kaleme aldı. 2019 yılında Demet Akalın ve Haktan düeti olan “Yekten”in söz ve bestesini yazan müzisyen; 2020 yılında sözü Bade Derinöz’ün kendisine ve müziği Özgün ile ortak çalışması olan “Mahzen” teklisi “2020 Yılı Radyo Tv Şampiyonu” oldu.

Aynı yıl, sözü ve müziği; Hande Ünsal ve Bade Derinöz’e ait olan Pınar Soykan’ın seslendirdiği “İkimiz Adına”; 2020 yılı Telifmetre verilerine göre radyolarda en çok çalan şarkılardan oldu. Üretici kimliğinin yanı sıra geçen yıllar içerisinde “Dengi Dengine” ve “Sen Bilirsin” eserlerini dinleyici ile buluşturdu.

İki güçlü kadın sesin düeti olan bu çalışma, alışılmışın dışında iki kadının ortak çalışmasının ne kadar etkili olabileceğinin bir göstergesi... “Niye Hayat?” kadınların birliğinden doğan gücü, dinleyiciye en yalın haliyle aktarıyor. Doğukan Aydın’ın aranjörlüğünde hazırlanan tekli “Niye Hayat?”ın klibinin yönetmenliğini ise Mustafa Gümüş üstlendi.

Yeşim Salkım ve Bade Derinöz'ün ortak çalışması "Niye Hayat?", 19 Mayıs itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.