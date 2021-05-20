Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMüzikYeşim Salkım ile Bade Derinöz'den 'Niye Hayat?' - Magazin haberleri
ABONE OL

Yeşim Salkım ile Bade Derinöz'den 'Niye Hayat?'

Şarkıcı Yeşim Salkım ile söz yazarı ve besteci Bade Derinöz'ün düeti "Niye Hayat?" ikilinin ilk ortak çalışması... Sözleri ve bestesi Derinöz’e ait olan "Niye Hayat?" ilhamını Salkım'ın hayatından alıyor

Yeşim Salkım ile Bade Derinöz'den 'Niye Hayat?' - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Sanat hayatına “Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım", "Hiç Keyfim Yok", “Deli Mavi”, “Yeniden Başlasın” ve “Günlerim Soluyor” gibi birçok hit sığdıran Yeşim Salkım, oyunculuk kariyeriyle de beğeni topladı.

“Eşkiya”da başrol karakteri “Emel”e hayat veren sanatçı, 2001 yılında yayınlanan "Şarkıcı" filmiyle “Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. “Casablanca” ve “Bizim Şarkımız” müzikalinde yer aldı. Müzik kariyeri boyunca 30’a yakın albüm ve single yayınlamış olan sanatçı son olarak; 2020 yılında yayınlanan “Katil Uşak” teklisini sevenleri ile buluşturdu.

Bade Derinöz; 2018 yılında Hakan Muafız’ın soundtracklerinden “Sen Gibi Aşk” ve “En İyi Düet” dalında 6 ödül alan Sinan Güleryüz ve Özge Özder’in düeti “Senle Ben”i kaleme aldı. 2019 yılında Demet Akalın ve Haktan düeti olan “Yekten”in söz ve bestesini yazan müzisyen; 2020 yılında sözü Bade Derinöz’ün kendisine ve müziği Özgün ile ortak çalışması olan “Mahzen” teklisi “2020 Yılı Radyo Tv Şampiyonu” oldu.

Aynı yıl, sözü ve müziği; Hande Ünsal ve Bade Derinöz’e ait olan Pınar Soykan’ın seslendirdiği “İkimiz Adına”; 2020 yılı Telifmetre verilerine göre radyolarda en çok çalan şarkılardan oldu. Üretici kimliğinin yanı sıra geçen yıllar içerisinde “Dengi Dengine” ve “Sen Bilirsin” eserlerini dinleyici ile buluşturdu.

İki güçlü kadın sesin düeti olan bu çalışma, alışılmışın dışında iki kadının ortak çalışmasının ne kadar etkili olabileceğinin bir göstergesi... “Niye Hayat?” kadınların birliğinden doğan gücü, dinleyiciye en yalın haliyle aktarıyor. Doğukan Aydın’ın aranjörlüğünde hazırlanan tekli “Niye Hayat?”ın klibinin yönetmenliğini ise Mustafa Gümüş üstlendi.

Yeşim Salkım ve Bade Derinöz'ün ortak çalışması "Niye Hayat?", 19 Mayıs itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kalben'den 'Şanssız Mücadeleci' - Magazin haberleri
MÜZİKKalben'den 'Şanssız Mücadeleci'
Tuğba Yurt sosyal medyanın da şampiyonu oldu - Magazin haberleri
MÜZİK'Benim O' rekor getirdi
Fatma Güneşer, İsviçre ile Türkiye arasında müzik köprüsü kurdu - Magazin haberleri
MÜZİKİsviçre ile Türkiye arasında müzik köprüsü kurdu
Hande Yener yine çok iddialı! - Magazin haberleri
MÜZİKHande Yener yine çok iddialı!
İpek Özcan'dan 'Yanayım Derdine' - Magazin haberleri
MÜZİKİpek Özcan'dan 'Yanayım Derdine'
Fulin: Güzelliğin her şeyden önce içten gelen bir enerji olduğuna inanıyorum
MÜZİKKimyager şarkıcı
Hazi'nin yeni şarkısı 'Duvar' yayında - Magazin haberleri
MÜZİKHazi'nin yeni şarkısı 'Duvar' yayında
Rubato, 'Aşk Kalbimde Yer Almış' şarkısına klip çekti
MÜZİKRubato'dan 'Aşk Kalbimde Yer Almış'
Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın 'Ay Işığı' albümü yayınlandı - Magazin haberleri
MÜZİKMehmet Fatih Yalçınkaya'dan 'Ay Işığı'
Ezgi Alaş'tan 'Gölge' - Magazin haberleri
MÜZİKEzgi Alaş'tan 'Gölge'