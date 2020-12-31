Yeşim Salkım ismi araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında? İşte Yeşim Salkım hayatı, şarkıları, filmleri ve dizileri

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

Yeşim Salkım 12 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli Türk şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusudur.

YEŞİM SALKIM HAYATI

Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran sanatçı, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı.

İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı. Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

YEŞİM SALKIM ŞARKILARI

Albümler

Hiç Keyfim Yok (1994)

Ferman (1995)

Yoktan Geliyorum (1997)

Hep Böyle Kal (2000)

Vefa Borcu (2001)

Ayna (2005)

Bazen (2006)

Casablanca (2007) (müzikal albümü)

Sen Nasılsan Öyleyim (2008)

7 (2009)

İstanbul'da Aşk (2010)

Bizim Şarkımız (2012) (müzikal albümü)

Tekliler ve EP'ler

Sevgilim (1998)

Yuvarlanan Taşlar (2007)

Bambaşka (2009)

Piyango (2011)

Duymayan Kalmasın (2014)

Şehrin Işıkları (2015)

Unutursun Gönlüm (2015)

Erkeğin Zillisi (feat. Serdar Ayyıldız) (2016)

Rüyalar (feat. Ercüment Vural) (2018)

Aramadın Aylardır (Çılgınlar Kulübü) (2019)

Katil Uşak (2020)

YEŞİM SALKIM DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Arıza - 2020 Show TV

Eğreti Gelin Ladik - 2018

Evlat Kokusu - 2017 Kanal D

Kocamın Ailesi - 2014 FOX

Huzur Sokağı - 2012 atv

Sessiz Gemiler - 2007 20 Bölüm atv

Babam Çok Değişti Anne - 2007

Deli Mavi - 2005 atv

Seher Vakti - 2005 8 Bölüm Kanal D

Şarkıcı - 2001

Vizontele - 2000

Fosforlu Cevriye - 2000 Cine5

Ateş Dansı - 1998 26 Bölüm Kanal D

Eşkıya - 1996

Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu) - 1992