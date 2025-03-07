Yeşim Salkım: Whitney Houston da benim gibi yaktı kendini
Yeşim Salkım ile 2012'de 49 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston hakkında; "Müthiş güzel arkadaştı. Benim gibi yaktı kadın aşktan kendini" dedi
Yeşim Salkım'ın, yıllar önce Whitney Houston ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. X platformunda bir kullanıcının, "Yeşim Salkım ile Whitney Houston fotoğrafı var çıldıracağım. Bu büyüklük şaka mı?" notuyla yaptığı paylaşıma Salkım,sessiz kalmadı.
Yeşim Salkım; "Biz edebimizden hava atmıyoruz kimseye. Daha kimler kimler var da boş ver. Yalnız müthiş güzel arkadaştı. İnan bana benim gibi yaktı kadın aşktan kendini" dedi.