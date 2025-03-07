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        Haberler Magazin Yeşim Salkım: Whitney Houston da benim gibi yaktı kendini - Magazin haberleri

        Yeşim Salkım: Whitney Houston da benim gibi yaktı kendini

        Yeşim Salkım ile 2012'de 49 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston hakkında; "Müthiş güzel arkadaştı. Benim gibi yaktı kadın aşktan kendini" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:16
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        "Benim gibi yaktı kendini"
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        Yeşim Salkım'ın, yıllar önce Whitney Houston ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. X platformunda bir kullanıcının, "Yeşim Salkım ile Whitney Houston fotoğrafı var çıldıracağım. Bu büyüklük şaka mı?" notuyla yaptığı paylaşıma Salkım,sessiz kalmadı.

        Yeşim Salkım; "Biz edebimizden hava atmıyoruz kimseye. Daha kimler kimler var da boş ver. Yalnız müthiş güzel arkadaştı. İnan bana benim gibi yaktı kadın aşktan kendini" dedi.

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        #yeşim salkım
        #Whitney Houston
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