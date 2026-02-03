Habertürk
        Haberler Sağlık Yetişkinlerde oyun oynama bozukluğu yaygınlaşıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yetişkinlerde oyun oynama bozukluğu yaygınlaşıyor

        Yeşilay'ın akademik dergisi The Turkish Journal on Addictions'ta (Addicta) yer alan araştırmaya göre, yetişkinlerde de oyun oynama bozukluğunun ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu ifade edildi

        Giriş: 03.02.2026 - 12:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:01
        Yetişkinlerde oyun oynama bozukluğu yaygınlaşıyor
        Yeşilaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Addicta'da yer alan araştırmada, oyun oynama bozukluğunun yalnızca çocuk ve ergenleri değil, yetişkinleri de etkileyen önemli bir ruh sağlığı problemi olarak öne çıktığı belirtiliyor.

        Türkiye genelinde yürütülen ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) başvuran yetişkinleri kapsayan detaylı bir araştırma, oyun oynama bozukluğu nedeniyle yardım arayan bireylerin sosyodemografik, klinik ve psikolojik özelliklerini inceledi.

        2020–2024 yılları arasında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 105 YEDAM merkezine başvuran 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin dahil edildiği çalışmada, değerlendirme formlarını eksiksiz dolduran 250 kişinin verileri analiz edildi.

        Klinik psikologlar tarafından yüz yüze yapılan değerlendirmelerde, katılımcıların büyük çoğunluğunun genç yetişkin erkeklerden oluştuğu görüldü. Erkeklerin katılım oranı yüzde 91 olsa da son yıllarda kadın başvurularında da artış olduğu kaydedildi. Araştırmanın, oyun oynamanın yaşamın merkezine yerleştiği bireylerde depresyon, anksiyete ve riskli davranışların daha sık görüldüğünü ortaya koyduğu ifade edildi.

        KATILIMCILARIN BÜYÜK KISMI EN AZ 6 SAAT OYUN OYNUYOR

        Bulgulara göre, katılımcıların önemli bir kısmının günde 6 saatten fazla oyun oynadığı ve bu durumun günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediği bildirildi.

        Özellikle interneti temel olarak oyun amacıyla kullanan bireylerde oyun oynama bozukluğu riskinin belirgin şekilde daha yüksek olduğu aktarıldı.

        Katılımcıların en çok bağımlısı olduğu oyun türü ise yüzde 46 ile strateji oyunları oldu. Savaş oyunları ise yüzde 43 ile ikinci sırada yer aldı.

        Üç aylık gözlem sonuçlarının, YEDAM tarafından sağlanan psikososyal desteğin oyun oynama süresinde anlamlı bir azalma sağladığını gösterdiği belirtilerek, başvuru gününde “6 saatten fazla oyun oynuyorum” diyenlerin oranının yüzde 76 iken 3 ay sonunda yüzde 13’e düştüğü kaydedildi.

        Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol, elde edilen bulguların önemine dikkati çekerek, "Bu araştırma, oyun oynama bozukluğunun yetişkinlerde de ciddi işlev kayıplarına yol açabildiğini net biçimde ortaya koyuyor. YEDAM'da sunduğumuz bilimsel ve ücretsiz psikososyal desteklerin, bireylerin yaşamlarını yeniden dengelemelerinde etkili olduğunu görmek son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

