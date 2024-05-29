Halka arz büyüklüğü 2,6 Milyar TL olarak açıklanan Yiğit Akü halka arz kapsamında toplamda 75 milyon lot dağıtımında bulunacak. Yüzde 24,96'sı halka açılacak olan Yiğit Akü belirtilen tarihler arasında talep toplayacak. Peki, "Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, Yiğit Akü halka arz ne zaman bitiyor?" İşte Yiğit Akü talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı...