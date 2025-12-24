App\Http\Helpers\InvalidationHelper\saveToCassandra => 829:SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away (Connection: webnews_master, SQL: select * from `tbl_yayin` where `yayin_id` = 100 and `hitgrp_yayin_id` = 100 limit 1) Yiğit Efe Demir: Böyle bir maçta süre bulmak inanılmaz - Futbol Haberleri
        Yiğit Efe Demir: Böyle bir maçta süre bulmak inanılmaz - Futbol Haberleri

        Yiğit Efe Demir: Böyle bir maçta süre bulmak inanılmaz

        Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Türkiye Kupası'nda 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından, "Böyle bir maçta süre bulmak inanılmaz" dedi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 01:12 Güncelleme: 24.12.2025 - 01:12
        "Böyle bir maçta süre bulmak inanılmaz"
        Türkiye Kupas C Grubu ilk maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin genç defans oyuncusu Yiğit Efe Demir, açıklamalarda bulundu.

        "BÖYLE BİR MAÇTA SÜRE BULMAK İNANILMAZ"

        Kupada şans bulması hakkında konuşan Yiğit Efe Demir "Kendim ve genç arkadaşlarım için tabii ki mutluyum. Burada, bu kulüpte, böyle bir maçta süre bulmak inanılmaz bir şey. Sonuçta hepimiz altyapıdan çıktık. Ülkeye hizmet etmek için buradayız." dedi.

        SKRİNİAR AÇIKLAMASI

        Açıklamalarına devam eden Yiğit Efe Demir "Maça gelirsek, tabii ki üzgünüz. Bu derbiyi de kazanmak istiyorduk. Yılı mutlu bitirmek isterdik. Taraftarlarımızı ve ailelerimizi mutlu etmek isterdik ama olmadı. Ocak ayındaki maçların hepsini alıp, yolumuza devam edeceğiz. Kaptanımızla aynı mevkide olduğumuz için şanslıyım. Sürekli idmanlarda ona odaklanıyorum. İnanılmaz bir karakter. Bize çok yardımcı oluyor. Skriniar ile oynamaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.

