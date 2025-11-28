Yiğit Efe Demir’den ilk 11’de güven veren performans!

Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, UEFA Avrupa Ligi’nde dün gece oynanan Ferencvaros karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayla bir maça ilk 11’de çıkarak başarılı bir performans sergiledi.

Savunmada ceza ve sakatlık nedeniyle yaşanan eksiklikler üzerine görev alan 21 yaşındaki oyuncu, müsabakanın en fazla hava topu kazanan ismi oldu.

Demir, 76 dakika sahada kaldığı karşılaşmada oyun kurulumuna katkı sağlarken yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekti. Genç futbolcu maç boyunca 63 kez topla buluştu, yaptığı 55 pasın 52’sinde isabet sağlayarak yüzde 94,5 pas başarısı yakaladı. Ayrıca 10 ikili mücadelenin 6’sını kazanırken, 8 hava topunun 5’inde rakibine üstünlük kurdu. Savunmada da etkili bir görüntü çizen Yiğit Efe, 3 kez sahipsiz top kazanarak takımının dirençli oyununa önemli katkı verdi.