        Yiğit Efe Demir'den ilk 11'de güven veren performans! - Futbol Haberleri

        Yiğit Efe Demir’den ilk 11’de güven veren performans!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe'de genç savunmacı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta performansı ile dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:01
        Yiğit Efe Demir'den güven veren performans!
        Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, UEFA Avrupa Ligi’nde dün gece oynanan Ferencvaros karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayla bir maça ilk 11’de çıkarak başarılı bir performans sergiledi.

        Savunmada ceza ve sakatlık nedeniyle yaşanan eksiklikler üzerine görev alan 21 yaşındaki oyuncu, müsabakanın en fazla hava topu kazanan ismi oldu.

        Demir, 76 dakika sahada kaldığı karşılaşmada oyun kurulumuna katkı sağlarken yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekti. Genç futbolcu maç boyunca 63 kez topla buluştu, yaptığı 55 pasın 52’sinde isabet sağlayarak yüzde 94,5 pas başarısı yakaladı.

        Ayrıca 10 ikili mücadelenin 6’sını kazanırken, 8 hava topunun 5’inde rakibine üstünlük kurdu. Savunmada da etkili bir görüntü çizen Yiğit Efe, 3 kez sahipsiz top kazanarak takımının dirençli oyununa önemli katkı verdi.

        Maçın ardından Yiğit Efe Demir'in performansını değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Hem onun için hem takım için çok mutluyum. Kolay değildir, sezon boyunca maç ritminiz olmadan böyle bir rakibe karşı oynamak. Kendisiyle gurur duyuyorum. Zor şartlar altında zor bir rakibe karşı oynadık. Eksik oyuncularımız vardı. Yiğit 90 dakika tamamlayamadı ama maça girenler de çok iyi mücadele etti. Galibiyete de yakındık diye düşünüyorum. Takımın gösterdiği performanstan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.

