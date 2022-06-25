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Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi!

Yiğit Kirazcı, kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile biten ilişkisi hakkında konıştu. Kirazcı, "Soracak bir şey yok. Olmadı, yürümedi bir noktadan sonra. Tamamen ikimizle alakalı, içimizdeki şeyler bunlar. Çok konuşmayı doğru bulmuyorum" dedi

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  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Yiğit Kirazcı, önceki gün Arnavutköy’de sokak hayvanlarına mama verirken görüntülendi. Erken saatlerde kaykayının üzerine çıkan oyuncu, sahil boyu gezinti yaptığı sırada sokakta yaşayan minik dostlarını da unutmadı.
  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    "VATANDAŞLIK GÖREVİ!"

    Bu sırada muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Kirazcı, "Kaykayla gezintiye çıkıyorum aslında. Arkadaş benimle konuştu, ben de mama verdim, o kadar... Vatandaşlık görevi..." dedi.

    "Bunu sürekli yapıyor musunuz?" sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, "Arabada mamamız var, görünce yapıyoruz." ifadelerini kullanarak, utangaç tavırlar sergiledi.
  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    "HAYVANLARLA ARAMIZ ÇOK İYİ"

    Evcil hayvanının olduğunu dile getiren Yiğit Kirazcı, "Köpeğim var evimde, av köpeği kendisi... Hayvanları seviyorum, onlar da beni seviyor. Aramız hayvanlarla çok iyi." açıklamasını yaptı.
  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    "OLMADI, YÜRÜMEDİ"

    Film projesi olduğunu söyleyen Kirazcı'ya kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile biten ilişkisi hatırlatıldı.

    Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Soracak bir şey yok. Olmadı, yürümedi bir noktadan sonra. Tamamen ikimizle alakalı, içimizdeki şeyler bunlar. Çok konuşmayı doğru bulmuyorum. Özel şeyler bunlar. Allah herkesin yolunu açık etsin." dedi.
  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    "HERKESİN KENDİ HİKAYESİ DEVAM EDİYOR"

    Pınar Deniz, daha önce 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladığı Kirazcı ile ayrılık sebebinin sorulması üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor." şeklinde konuşmuştu.
  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

    Yiğit Kirazcı ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü dile getiren Deniz, "İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik, güzellik işte..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    "KARAKTERİMDEN ÖDÜN VERMİYORUM"

    "Aşkla birlikte tabii ki kendimde değişiklik hissediyorum ama karakterimin temel taşlarından ödün vermiyorum." de diyen Pınar Deniz, sözlerini, "Ben böyleyim' bir ilişkide kurulabilecek en kötü cümle olabilir. Her an her saniye değişiyorsun, neden sevdiğin insanla ortak bir yerde buluşmayasın?" şeklinde sonlandırmıştı.
  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    "KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

    Daha sonra özel hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.
  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    "KÖPEĞİMİ İNSANLARDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

    Köpeğini insanlardan daha çok sevdiğini belirten Pınar Deniz, bunun sebebini de şu sözlerle açıklamıştı:

    İnsanların öze dönmesi gerekiyor. Belki de daha büyük sanat çıkacak bu kaostan. İnsan sevmemeye başladım. Hayvanları sevmeyi tercih ediyorum. Köpeğimi insanlardan daha çok seviyorum. Fikri özgür ve sınırsız insanlara ihtiyacımız var. Sınırlı kafa yapısına sahip insanlarla iletişim kurmak istemiyorum. Kendi içime dönüp kendi hayatımı aydınlatmakla meşgulüm.
  • Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi! - Magazin haberleri

    "ESKİ DÖNEMLERE IŞINLANMAK İSTİYORUM"

    Deniz, ayrıca, "Mekanikleştik! Dünya mekanikleştikçe kendi duygularımız da mekanikleşiyor. Eski dönemlere ışınlanmak, orada yaşamak istiyorum." diye de konuşmuştu.

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