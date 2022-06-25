Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz açıklaması: Olmadı, yürümedi!

"VATANDAŞLIK GÖREVİ!"

Bu sırada muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Kirazcı, "Kaykayla gezintiye çıkıyorum aslında. Arkadaş benimle konuştu, ben de mama verdim, o kadar... Vatandaşlık görevi..." dedi.

"Bunu sürekli yapıyor musunuz?" sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, "Arabada mamamız var, görünce yapıyoruz." ifadelerini kullanarak, utangaç tavırlar sergiledi.