Yıkımın sorumlusu neyle yargılanacak?

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken, yıkılan binalarla ilgili sorumluların alacağı cezalar merak konusu olurken gözler özellikle müteahhitlere çevrildi. Habertürk TV'ye konuşan Avukat Rezan Epözdemir, yargılanma ihtimali olan suçlar ve alacakları cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rezan Epözdemir, "Müteahhitler, eğer 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten' yargılanırlarsa en fazla, maksimum 22 yılla yargılanacaklar. Yatarı da 11 yıl + 1 yıl da denetim serbestlik; sonuçta 10 yıl. Enkazda ister 1 kişi ölmüş olsun, ister 100 kişi ölmüş olsun 'olası kastla adam öldürme'den yargılanırlarsa ölen her bir kişi için 25 yılla yargılanacaklar" dedi.