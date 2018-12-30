Yıl içinde tanıtılan modeller içinde en çok onlar dikkat çekti

Her yıl olduğu gibi bu yılda otomobil dünyasında birçok yeni model karşımıza çıktı. Söz konusu yeni araçların bazıları markaların lokomotif modeli olma görevi görürken, bazıları ise firmaların geleceğine ışık tutması anlamında önem taşıyor. Yıl içinde faklı karoser tipindeki birçok otomobilin lansmanı yapıldı. Fakat 2018'e damgasını vuran modeller ise son yıllarda olduğu gibi yine SUV'lar oldu. 2018'de tanıtılan modeller içinde en çok ses getirenlere gelin birlikte bakalım. Yiğitcan Yıldız yazdı...