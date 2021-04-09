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Merkez Bankası nisan ayı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 60 katılımcı tarafından yanıtlanan sorular üzerinden hazırlanan verilere göre enflasyon beklentisi nisanda yükseldi.

Mart ayı anketinde yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi yüzde 11.54 iken, bu anket döneminde yüzde 13.12 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.47 iken, bu anket döneminde yüzde 11.26'ya yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9.18'den yüzde 9.55'e çıktı.

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Yıl sonu dolar kuru beklentisi martta 7.95 TL iken, bu anket döneminde 8.57 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 8.20 TL'den, bu anket döneminde 8.78 TL'ye çıktı.

2021 yılı ekonomik büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.4 iken, bu anket döneminde yüzde 4.3 olarak gerçekleşti. 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4.2'de kaldı.