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        Haberler Bilgi Magazin Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık 2024 bu akşam TV’de programlar olacak? İşte kanalların yılbaşı TV yayın akışı

        Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık 2024 bu akşam TV'de programlar olacak? İşte kanalların yılbaşı TV yayın akışı

        Yeni yıl heyecanı sürerken yılbaşı gecesi televizyonda birbirinden iddialı yapımlar yer alacak. 31 Aralık Salı kanalların tv yayın akışı bugünü evinde geçirecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kanal D, Star TV, TV8, Show TV, Atv gibi birçok kanalda dizilerin çoğu yayınlanmayacak ve yerlerini yılbaşı özel programlara bırakacak. Peki Yılbaşı akşamı televizyonda neler var, 31 Aralık 2024 bu akşam TV'de programlar olacak? İşte kanalların yayın akışları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:19
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        1

        Yılbaşı akşamı yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Her biri reytinglerde birinci olabilmek adına kıyasıya yarışırken hangi yapımın en çok izlendiği de merak konusu oldu. İşte 31 Aralık kanalların yılbaşı TV yayın akışı

        2

        SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

        06:45 Siyah Kalp

        09:45 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        01:00 Yılbaşı Sürprizi

        03:45 Bahar

        31 ARALIK 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        3

        TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

        11:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:30 Aramızda Kalmasın

        4

        ATV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

        06:00 Hercai

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Can Borcu

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

        00:30 Bir Gece Masalı

        03:10 Aldatmak

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

        07:00 Afili Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Annem Ankara

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

        03:00 Zalim İstanbul

        05:00 Taş Kağıt Makas

        6

        TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

        06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06.40 Hayallerinin Peşinde

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.35 Masumlar Apartmanı

        17.00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

        00.15 ABU TV Şarkı Festivali

        02.20 Leyla ile Mecnun

        03.40 Yeşil Deniz

        7

        STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Neşeli Hayat

        22:30 Alice Müzikali

        00:30 Alice Müzikali

        02:15 Neşeli Hayat

        03:45 Türk Müziği

        04:45 Söz

        8
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