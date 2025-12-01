Yılbaşı alışverişi e-ticarette satışları hızlandıracak

Yılbaşı alışverişlerinde bu yıl en yüksek talep artışı hediyelik ve kişiselleştirilmiş ürünler, yılbaşı sepetleri, dekoratif objeler ve özel tasarım hediyelerde görülüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yaptığı açıklamada, kasım ve aralık aylarının Türkiye'de e-ticaret hacmini en fazla yukarı taşıyan iki kritik dönem olduğunu belirtti.

Kasım kampanyalarıyla başlayan yüksek talebin, aralık ayında hediye alışverişi, yılbaşı hazırlıkları ve sezonluk ihtiyaçlarla daha da güçlenerek devam ettiğini söyleyen Çevikoğlu, "Kasım ayında yaklaşık 500 milyar lira, aralık ayında ise yine yüksek bir hacim oluşmasını bekliyoruz. Böylece yılın son çeyreğinde toplamda 1 trilyon liraya yaklaşan bir e-ticaret hacmine ulaşılacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Çevikoğlu, ülkede e-ticaret hacminin 2024 genelinde yaklaşık 3 trilyon lira seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Yalnızca ekim-kasım-aralık döneminin 1 trilyon liraya yakın bir hacim yaratacak olması sektörün ölçeklenme hızını ve yıl sonu sezonunun stratejik önemini açık bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Artık e-ticaret kampanyalarının tek bir güne veya haftaya sıkışmadığını, tüketici davranışının daha planlı ve karşılaştırmalı ilerlemesi nedeniyle platformların da kasımdan aralık sonuna uzanan kademeli bir kampanya modeli uyguladığını anlatan Çevikoğlu, şöyle devam etti: "Yılbaşı alışverişleri nedeniyle aralık ayı, kasım kadar kritik bir hacim yaratıyor. Bu nedenle fiyat avantajları, hızlı teslimat çözümleri ve kategori bazlı indirimler aralık boyunca devam edecek. Aralık döneminde, özellikle 'Siber Pazartesi' sonrası devam eden kampanyalar, yılın en uzun gecesine özel indirimler ve sezon sonu fırsatları da tüketici talebini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu yoğun takvim içinde PttAVM olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz 'Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı' haftası ise aralık ayının en güçlü kampanya dönemlerinden biri haline gelmiş durumda. Aralıkta beklediğimiz toplam hacmin de önemli bir kısmının bu hafta içinde oluşmasını öngörüyoruz. Bu dönemle birlikte hem firmaların yıl sonuna yaklaşırken stoklarını verimli şekilde yönetmesini hem de vatandaşlarımızın en uygun fiyatla en kaliteli ürünlere ulaşmasını amaçlıyoruz."

"KUTU OYUNLARINA OLAN İLGİ DE BU DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTERİYOR" Hakan Çevikoğlu, yılbaşı alışverişlerinin kasıma göre daha fazla hediye ve kişisel ürün odaklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Tüketiciler hem kendileri hem de sevdikleri için alışveriş yaptıklarından dolayı ürün çeşitliliği belirgin şekilde genişliyor. Bu yıl en yüksek talep artışını hediyelik ve kişiselleştirilmiş ürünler, yılbaşı sepetleri, dekoratif objeler ve özel tasarım hediyelerde görüyoruz. Kasımda ivme kazanan küçük ev aletleri ve elektronik ürünler yılbaşı döneminde de güçlü talep alıyor." ifadelerini kullandı. Moda ve aksesuar kategorisinin de yılbaşı döneminde öne çıktığına işaret eden Çevikoğlu, bu kategori içinde özellikle yılbaşı temalı kazaklar, pijama takımları, battaniyeler, şapkalar ve kupaların öne çıktığını söyledi. Çevikoğlu, kozmetik, kişisel bakım cihazları, parfüm ve hediye setlerinin de talebi artıran ürün grupları arasında olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ev ve mekan dekorasyonunda ise aydınlatmalar, mumlar, oda kokuları, yapay çam ağaçları, süsleme aksesuarları ve kostümler yılbaşı alışverişinin önemli kalemlerini oluşturuyor. Ayrıca yılbaşı geleneğinin bir parçası haline gelen kutu oyunlarına olan ilgi de bu dönemde artış gösteriyor. Genel olarak yıl boyunca teknoloji ve giyim ağırlıklı ilerleyen tüketici alışverişi, aralık ayında hediye odaklı tercihlerle birleşerek çok daha geniş bir ürün yelpazesinde güçlü bir talep oluşturuyor."