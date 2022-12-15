Yıl sonuna az bir süre kala yılbaşı bilet fiyatları gündeme geldi. Milli Piyango çekilişi öncesinde dağıtılacağı açıklanan ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. Peki, 2023 Yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...