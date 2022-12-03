Milli Piyango’da rekor ikramiye tutarı paylaşıldı. Şans oyunlarını sevenler için veya yılbaşı büyük ikramiyesi gönülleri için bu yıl tam 200 milyon TL ikramiye verilecek. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumda talihli kişi 200 milyon TL’nin sahibi olacak. Peki, bilet fiyatları ne kadar ve bilet nasıl alınır?