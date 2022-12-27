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'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti

Gülse Birsel’in yapımını BKM’nin üstlendiği, Disney+’ın yeni filmi ‘Yılbaşı Gecesi’nin özel gösterimi Maximum Uniq Hall’de gerçekleşti. Birçok ünlü ismin de katıldığı gösterimde film, dakikalarca konuklar tarafından büyük bir coşkuyla ayakta alkışlandı

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  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Yapımını BKM’nin üstlendiği, Gülse Birsel’in özlenen kaleminin, Ozan Açıktan rejisiyle buluştuğu Disney+’ın yeni orijinal filmi ‘Yılbaşı Gecesi’, gerçekleşen özel gösterimde ilk kez izleyicilerle buluştu.
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    30 Aralık’ta yayınlanmaya başlayacak olan filmin Maximum Uniq Hall’de gerçekleşen özel gösteriminde Demet Evgar, Öykü Karayel, Can Bonomo, Berfu ve Eser Yenenler, Teoman, Nil Karaibrahimgil, Gazapizm, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Aslı İnandık, Fırat Çelik, Meriç Aral, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Ertuğrul Özkök, Elif Dürüst, Mert Demir, Melikşah Altuntaş, Doğu Demirkol gibi birçok ünlü isim film ekibini yalnız bırakmadı. Film, dakikalarca konuklar tarafından büyük bir coşkuyla ayakta alkışlandı.
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve Zeynep Güngör’den oluşan dev oyuncu kadrosunun eğlenceli yılbaşı gecesi hikayesiyle buluştuğu filmin sonunda oyuncular, alkışlar eşliğinde hep birlikte sahneye çıktı.
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada 'Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan 'Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar.
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Günlerdir sevdikleriyle birlikte 'Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı 'Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı 'Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir ‘Yılbaşı Gecesi’ geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle izleyicilere bol kahkaha vadeden ‘Yılbaşı Gecesi’, 30 Aralık’ta sadece Disney+’da izleyicisiyle buluşacak.
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Levent Babataş ile eşi Demet Evgar
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Erdil Yaşaroğlu ile eşi Begüm Kütük
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Teoman
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Doğu Demirkol
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Fırat Çelik
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Meriç Aral
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Özgür Çevik
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Melikşah Altuntaş
  • 'Yılbaşı Gecesi'nin özel gösterimi gerçekleşti! Gülse Birsel, Büşra Pekin, Boran Kuzum... - Magazin haberleri

    Mert Demir

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