Yılbaşı hangi gün?

Tüm dünya, 2022 senesini geride bırakmaya hazırlanıyor. Aralık ayının son günlerinde yaşarken yılbaşı planları da yapılmaya başlandı. Özel ve kamu sektöründe çalışanlar yılbaşının hangi güne denk geldiğini ve ertesi günün tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, yılbaşı tarihleri ve tüm detaylar...