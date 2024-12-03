Yılbaşı tatili kaç gün olacak sorusu yılbaşı planları yapanlar için büyük anlam ifade ediyor. Yılbaşı için hazırlıklar başladı ve vatandaşlar yılbaşı hakkında bazı konuları merak ediyor. Peki Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü ve hangi güne denk geliyor, 1 Ocak resmi tatil mi?