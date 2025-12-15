Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Yılbaşı tatili ne zaman, kaç gün, yarım gün mü? 31 Aralık 2025 Çarşamba okullar ve iş yerleri açık mı?

        Yeni yıl hazırlıkları sürerken yılbaşı tatili için geri sayım sürüyor. Bu yılbaşında tatil rezervasyonu yaptırmak isteyenler 31 Aralık yılbaşı tatil mi, kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. Hafta ortasına denk gelen yılbaşı tatilinde hafta sonuyla birleşirse fiilen daha uzun tatil gibi hissedilebilir. Peki Yılbaşı tatili kaç gün, yarım gün mü? 31 Aralık 2025 Çarşamba okullar ve iş yerleri açık mı?

        Giriş: 15.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:13
        Yeni bir yılın başlangıcını simgeleyen yılbaşı tatili için heyecan dorukta. Yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği konusunda vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de, 31 Aralık 2025 tarihinin tatil olup olmadığı. Peki 31 Aralık 2025 tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

        31 ARALIK TATİL Mİ,YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.

        1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.

        YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

        Yılbaşı tatili 1 günü kapsıyor. Bu da Yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü sayılıyor.

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

        2026 yılbaşı resmi tatili her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 Ocak'ta uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alan vatandaşlar ise hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil yapma fırsatını yakalayacak.

        2026 RESMİ TATİLLER

        1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

        19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

        23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

        28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

        29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün

        30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

        15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

        28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

        29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

