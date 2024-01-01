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        Haberler Televizyon Yılbaşı TV programına konuk olan oyuncu Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

        Yılbaşı TV programına konuk olan oyuncu Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında?

        Yılbaşı özel TV programına konuk olan Hazal Türesan'ın yer aldığı dizi ve filmler araştırılıyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile tanınan Hazal Türesan'ın hayatına dair merak edilenleri derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 13:35 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:35
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        HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

        20 Temmuz 1985 tarihinde Ankara'da doğdu. 2008 yılından bu yana dizi ve film oyuncusu olarak televizyonlarda yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.

        Televizyon ekranlarına 2008 yılında "Azra" karakterini canlandırdığı "Unutma Beni" dizisi ile başladı. 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte "Yeniden Başla" dizisinde rol aldı. Sonrasında ise "Kara Para Aşk" dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün ve Erkan Can ile paylaştı.

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        HAZAL TÜRESAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

        2008-2015 Unutma Beni Azra FOX

        2011 Yeniden Başla Güneş TRT 1

        2014-2015 Kara Para Aşk Aslı Denizer atv

        2016 Tatlı İntikam Başak Kanal D

        2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları Yasemin Egemen Star TV

        2018 Ufak Tefek Cinayetler Ceren

        2019-2021 Mucize Doktor Beliz Boysal FOX

        2021 Yalancı Yasemin Aytekin SHOW TV

        2022 Baba Begüm

        2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi TV8

        2023- Kızıl Goncalar Beste Özdemir Alkanlı FOX

        İNTERNET DİZİ VE FİLMLERİ

        2018 Yaşamayanlar Yisa BluTV

        2019-2020 Atiye Hannah Netflix

        2021 Vahşi Şeyler Zerrin Exxen

        Fatma Emine / Mine Netflix

        2023 Sarmaşık Zamanı Arzu beIN CONNECT

        Yakında Berber Netflix

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        SİNEMA

        2014 Bir Don Juan Öldürmek

        2016 Sol Şerit Zeynep

        2018 Bana Bir Şarkı Söyle

        2019 Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle

        2020 İnsanlar İkiye Ayrılır Cemre

        2024 Lohusa İlayda

        TİYATRO

        2021 Küvetteki Gelinler Tatbikat Sahnesi

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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