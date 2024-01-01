Yılbaşı TV programına konuk olan oyuncu Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında?
Yılbaşı özel TV programına konuk olan Hazal Türesan'ın yer aldığı dizi ve filmler araştırılıyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile tanınan Hazal Türesan'ın hayatına dair merak edilenleri derledik.
HAZAL TÜRESAN KİMDİR?
20 Temmuz 1985 tarihinde Ankara'da doğdu. 2008 yılından bu yana dizi ve film oyuncusu olarak televizyonlarda yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.
Televizyon ekranlarına 2008 yılında "Azra" karakterini canlandırdığı "Unutma Beni" dizisi ile başladı. 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte "Yeniden Başla" dizisinde rol aldı. Sonrasında ise "Kara Para Aşk" dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün ve Erkan Can ile paylaştı.
HAZAL TÜRESAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2008-2015 Unutma Beni Azra FOX
2011 Yeniden Başla Güneş TRT 1
2014-2015 Kara Para Aşk Aslı Denizer atv
2016 Tatlı İntikam Başak Kanal D
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları Yasemin Egemen Star TV
2018 Ufak Tefek Cinayetler Ceren
2019-2021 Mucize Doktor Beliz Boysal FOX
2021 Yalancı Yasemin Aytekin SHOW TV
2022 Baba Begüm
2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi TV8
2023- Kızıl Goncalar Beste Özdemir Alkanlı FOX
İNTERNET DİZİ VE FİLMLERİ
2018 Yaşamayanlar Yisa BluTV
2019-2020 Atiye Hannah Netflix
2021 Vahşi Şeyler Zerrin Exxen
Fatma Emine / Mine Netflix
2023 Sarmaşık Zamanı Arzu beIN CONNECT
Yakında Berber Netflix
SİNEMA
2014 Bir Don Juan Öldürmek
2016 Sol Şerit Zeynep
2018 Bana Bir Şarkı Söyle
2019 Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır Cemre
2024 Lohusa İlayda
TİYATRO
2021 Küvetteki Gelinler Tatbikat Sahnesi