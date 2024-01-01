Yılbaşı TV programına konuk olan oyuncu Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Yılbaşı TV programına konuk olan oyuncu Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

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HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

20 Temmuz 1985 tarihinde Ankara'da doğdu. 2008 yılından bu yana dizi ve film oyuncusu olarak televizyonlarda yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarına 2008 yılında "Azra" karakterini canlandırdığı "Unutma Beni" dizisi ile başladı. 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte "Yeniden Başla" dizisinde rol aldı. Sonrasında ise "Kara Para Aşk" dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün ve Erkan Can ile paylaştı.