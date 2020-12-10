Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Merak konusu oldu. Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık ve Cuma gününe denk gelen 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Bakan Fahrettin Koca dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamalar sırasında "Yılbaşında 4 gün kısıtlama olacak mı?" sorusunu cevapladı.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı. Gazetecilerin, Yılbaşında 4 gün kısıtlama olacak mı sorusunu yanıtlayan Koca, "Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi." dedi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen "Sokağa çıkma kısıtlamaları" konulu genelgede hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'dan pazartesi 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Koca şunları söyledi;

Yılbaşı gecesi dahil olmak üzere yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta sonuçları ve salgının seyri yeni bir tedbir kısıtlamayı daha fazla genişletebilir miyiz, gün sayısını 4 güne çıkarabilir miyiz bunu gelecek haftaki sonuçlar belirleyecektir.