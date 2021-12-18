Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. 2022 yılına sayılı günler kala sokağa çıkma yasakları hakkındaki araştırmalar arttı. Peki, bu sene yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Sokağa çıkma yasakları ve uzaktan eğitim uzun bir süre önce geride kalmış. Aşı yoğunluğunun artmasıyla Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.

Konuyla ilgili güncel ve resmi bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.