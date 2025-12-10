Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yıldız Asyalı’dan Mustafa Semih Demirci’ye uzaklaştırma kararı ihlali iddiası - Magazin haberleri

        Yıldız Asyalı’dan Mustafa Semih Demirci’ye uzaklaştırma kararı ihlali iddiası

        Şiddet gördüğünü açıklayan Yıldız Asyalı, uzaklaştırma kararına rağmen eşi Mustafa Semih Demirci'nin yeniden kapısına geldiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 19:23 Güncelleme: 10.12.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzaklaştırma ihlali iddiası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında Mustafa Semih Demirci ile dünyaevine girmişti. Ancak Asyalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullanarak eşinden şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

        Ünlü oyuncu, son paylaşımında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci’nin kendisine yeniden yaklaştığını iddia etti. Asyalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

        "Değerli basın mensupları, değerli dostlar… Dün bu video sonrası, yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor."

        Öte yandan Yıldız Asyalı’nın ilk açıklamasının ardından Mustafa Semih Demirci de sessizliğini bozmuş ve hakkındaki iddiaları reddetmişti. Demirci, yaptığı açıklamada; "Hakkımdaki yalan iddialarla ilgili paylaşımların ve bu konuda yapılan yorumların derhal kaldırılmasını rica ediyorum. Adı geçen kişiyle aramda hâlihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer iddialar da yargıya intikal etmiş durumda.” ifadelerini kullanmıştı.

        #Yıldız Asyalı
        #Mustafa Semih Demirci
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!