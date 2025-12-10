Yıldız Asyalı’dan Mustafa Semih Demirci’ye uzaklaştırma kararı ihlali iddiası

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında Mustafa Semih Demirci ile dünyaevine girmişti. Ancak Asyalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullanarak eşinden şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

Ünlü oyuncu, son paylaşımında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci’nin kendisine yeniden yaklaştığını iddia etti. Asyalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Değerli basın mensupları, değerli dostlar… Dün bu video sonrası, yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor."

Öte yandan Yıldız Asyalı’nın ilk açıklamasının ardından Mustafa Semih Demirci de sessizliğini bozmuş ve hakkındaki iddiaları reddetmişti. Demirci, yaptığı açıklamada; "Hakkımdaki yalan iddialarla ilgili paylaşımların ve bu konuda yapılan yorumların derhal kaldırılmasını rica ediyorum. Adı geçen kişiyle aramda hâlihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer iddialar da yargıya intikal etmiş durumda.” ifadelerini kullanmıştı.