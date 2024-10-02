Yıldız Çağrı Atiksoy: Şifayı kaptım
Yıldız Çağrı Atiksoy, son zamanlarda yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle hastanelik oldu
Yıldız Çağrı Atiksoy, gribal enfeksiyon salgınından nasibini aldı.
38 yaşındaki oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, halsiz bir fotoğrafını paylaşarak; "Şifayı kaptım, bu salgın çok fena" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımıyla yaşadığı sağlık sorununu ve grip salgınının zorluklarını takipçileriyle paylaştı.
Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu kötüleşince hastaneye gidip serum taktırdı. Bu süreçte takipçilerine bilgi vermek amacıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu.