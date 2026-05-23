        Yıldız Çağrı Atiksoy: Şule Yüksel Şenler beni çok etkiledi

        "Şule Senin Hikayen" dizisinde Şule Yüksel Şenler'e hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, "Gücünden, azminden, mücadelesinden, milyonlarca kadına olan desteğinden, istihdamından ve yolunu aydınlatmasından çok etkilendim" dedi

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 09:07 Güncelleme:
        "Bizi çok etkiledi"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrolünü paylaştığı "Şule Senin Hikayen" dizisinin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'de yayınlanacak proje için üç isim kamera karşısına geçti. Yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu'nun üstlendiği yapım, Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan düşünür ve yazar Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini anlatıyor.

        TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen galaya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Başkanı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri, TRT yönetimi, dizinin oyuncu kadrosu, yapım ekibi ile sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

        Dizinin ilk iki bölümünün gösterildiği galada birçok sahne katılımcılardan uzun süre alkış aldı. Gösterimin ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yazar Şule Yüksel Şenler'in portresinin yer aldığı bir tablo hediye edildi.

        Şule Yüksel Şenler'i canlandıran Atiksoy, "Hazırlık süreci uzun sürdü. Onu gerçek hayatta tanıyan insanlardan günlerce dinlemek ve derneği ziyaret etmekle başladı" dedi. Atiksoy, "Hayat hikâyesini okuyunca neler hissettiniz?" sorusuna, "Gücünden, azminden, mücadelesinden, milyonlarca kadına olan desteğinden, istihdamından ve yolunu aydınlatmasından çok etkilendim. Bir kadın olarak beni etkiledi" yanıtını verdi. Seyirciye mesaj gönderen Atiksoy, "Dizimizin adı 'Şule Senin Hikayen' ismini çok seviyorum. İzlediğinde herkesin hikayesi olduğunu seyircimiz de anlayacak" diye konuştu.

        Dizide canlandırdığı Özge Karlıgil karakteri için Alişan, "Şule Yüksel Şenler'in Özge'nin hayatına dokunuşunu izleyeceğiz. Onun hayatındaki etkilerini, değişimini ve dönüşümünü izleyeceğiz" dedi. Şule Yüksel Şenler'in hikâyesi için Alişan, "Güçlü kadın. Çoğu kadını arkasına almış ve yanında durmuş. Umarım bizler de onun gibi kendi hikayemize güçlü kadınlar olmayı başarabiliriz" cevabını verdi.

        Kerem Karay'a hayat veren Alp Navruz, "Kariyerimde istediğim bir karakterdi. Bir dava kadını olması bizi etkiledi " dedi.

