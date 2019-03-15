Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık opsiyonlu olarak sözleşme yenilediği Ryan Donk, gelecek yıl da Sarı-Kırmızılı formayı terletecek... Geçtiğimiz yıl Fatih Terim'in gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğan ve şampiyonlukta kilit rol oynayan Hollandalı oyuncu, bu sezon da 13 lig ve 7 Avrupa müsabakasına çıkarak toplamda 20 kez Parçalı'yı sırtına geçirdi. Opsiyon maddesinde Süper Lig ve Avrupa dahil olmak üzere 21 maça çıkması halinde kontratı otomatik olarak uzayacağı belirtilen 33 yaşındaki oyuncunun, Bursa deplasmanında bu sayıyı tamamlaması bekleniyor. Son olarak Antalya maçının ikinci yarısında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olan deneyimli futbolcu, orta sahada Cimbom'un direncini arttırmıştı. Aslan ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen kalesinde birkaç kez ciddi tehlike yaşamış ve ortaya koyduğu futbol camiayı tatmin etmemişti. Ancak ikinci yarıda rakibine fırsat vermeyen Sarı-Kırmızılılar, attığı 4 golle birlikte sahadan 5-0 üstünlükle ayrılmıştı. Donk'un oyuna girmesinin ardından takımının performansının arttığını gören teknik direktör Fatih Terim'in, Bursa deplasmanında ilk 11 olmasa bile maçın gidişatına göre tecrübeli oyuncuyu sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi. Böylelikle de opsiyonunu tamamlaması için 1 maça ihtiyacı olan Donk'un, kontratı otomatik olarak uzamış olacak.
DONK'UN OLMADIĞI DEPLASMANLAR KABUS OLUYOR
Süper Lig'de şu ana kadar 12 dış saha maçına çıkan Galatasaray, Hollandalı oyuncunun forma giymediği 7 karşılaşmanın yalnızca 1'inden galip ayrılabildi. Donk'un oynamadığı deplasmanlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi ile 15 puan bırakan Cimbom, Donk'un forma giydiği 5 dış saha maçında ise 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile 12 puan elde etti. Hollandalı çön libero, sezonun ilk yarısındaki Antalya deplasmanında ise Terim'in forvete almasıyla birlikte son dakikada attığı golle galibiyeti getirmişti. Birkaç hafta önce iç sahada oynanan Akhisar maçının son saniyesinde Kostas Mitroglou'nun attığı golde de önemli rol oynamıştı.
200 BİN EURO PRİM ALACAK
Önceki sözleşmesi yıllık 1.5 milyon Euro olan Donk'a zam yaparak bu sezon 1 milyon 895 bin Euro ödeyen Galatasaray, Hollandalı oyuncuya opsiyon maddesini gerçekleştireceği için de ayrıca 200 bin Euro prim ödeyecek. Donk gelecek sezon da Süper Lig ve Avrupa maçları dahil olmak üzere 21 müsabakaya çıkarsa yıllık maaşına artı olarak 300 bin Euro daha elde edecek.
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