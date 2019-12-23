'Yıldız Savaşları' serisinin yeni filmi 'Yıldız Savaşları: Bölüm IX - Skywalker'ın Yükselişi'nin gişe açılışı Türkiye'de beklentilerin altında kaldı.
250 milyon $ bütçesi olan film, ABD'de ilk 3 günde 176 milyon $, diğer ülkelerde ise 198 milyon $ ile toplam 374 milyon $ hasılat elde etti.
Böylelikle 'Yıldız Savaşları: Bölüm IX - Skywalker', henüz gösteriminin 3'üncü gününde 124 milyon $ kâra geçti.
165 bin 100 kişiyle açılan filmin Türkiye'deki ilk 3 gün hasılatı 4.155. 379 ₺ (704.300$)
Hafta Sonunda Ne Oldu?
* 569 salonda gösterimde olan 'Yıldız Savaşları: Bölüm IX - Skywalker', izleyiciyle 457 salonda buluşan, gösteriminin 3'üncü haftasındaki 'Mucize 2 Aşk'ın gerisinde kaldı.
* Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie'nin başrollerini paylaştığı, Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu edinen 'Skandal' sadece 11.235 kişi tarafından izlendi.
* 3 Türk, 4'ü yabancı olmak üzere gösterime 7 yeni film girdi.
* Toplam 31 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda 'Gece Gelenler' ile 'İfrit', 12 kişiyle en az izlenen filmler oldu.
*Hafta sonunda toplam;
784.615 bilet satıldı.
15.407.612 ₺ hasılat sağlandı.
* İzleyici sayısı, bir önceki haftaya oranla % 16.7 azaldı.
* Hasılat, bir önceki haftaya oranla % 11.5 düştü.
YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM IX - SKYWALKER'INYÜKSELİŞİ (AÇILIŞ)
Türkiye;
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 165.100
Hafta Sonu Hasılat: 4.155. 379 ₺
Tüm Dünya; 374.000.000 $
Daha önceki 'Yıldız Savaşları' ne kadar izlenmişti?
YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM III - SİTH'İN İNTİKAMI (2005)
Türkiye;
İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 107.571
İlk 3 Gün Hasılat: 736.306 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 329.435
Toplam Hasılat: 2.240.319 ₺
Tüm Dünya;
Hasılat: 848.998.815 $
YILDIZ SAVAŞLARI: KLON SAVAŞLARI (2008) / Animasyon
Türkiye;
İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 13.987
İlk 3 Gün Hasılat: 132.882 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 46.115
Toplam Hasılat: 374.111 ₺
Tüm Dünya;
Hasılat: 68.282.844 $
YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM VII - GÜÇ UYANIYOR (2015)
Türkiye;
İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 334.911
İlk 3 Gün Hasılat: 5.032.406 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 1.149.329
Toplam Hasılat: 17.170.964 ₺
Tüm Dünya;
Hasılat: 2.068.000.000 $
ROUGE ONE: BİR YILDIZ SAVAŞLARI HİKÂYESİ (2016)
Türkiye;
İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 162.061
İlk 3 Gün Hasılat: 2.581.500 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 428.274
Toplam Hasılat: 6.467.054 ₺
Tüm Dünya;
Hasılat: 1.056.057.273 $
YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM VIII - SON JEDİ (2017)
Türkiye;
İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 222.987
İlk 3 Gün Hasılat: 3.789.420 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 608.551
Toplam Hasılat: 10.133.812 ₺
Tüm Dünya;
Hasılat: 1.321.000.000 $
HAN SOLO: BİR YILDIZ SAVAŞLARI HİKÂYESİ (2018)
Türkiye;
İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 57.020
İlk 3 Gün Hasılat: 957.680 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 146.669
Toplam Hasılat: 2.270.058 ₺
Tüm Dünya;
Hasılat: 392.924.807 $
* Türkiye'de film gişelerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 2005'ten sonraki filmler...
Diğer Filmler Hafta Sonunda Ne Kadar İzlendi?
MUCİZE 2 AŞK (3. HAFTA)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 177.159
Hafta Sonu Hasılat: 3.211.875 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 1.369.215
Toplam Hasılat: 24.199.314 ₺
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU (5. HAFTA)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 89.909
Hafta Sonu Hasılat: 1.599.592 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 1.575.056
Toplam Hasılat: 27.326.594 ₺
AMAN REİS DUYMASIN (2. HAFTA)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 78.844
Hafta Sonu Hasılat: 1.463.297 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 262.706
Toplam Hasılat: 4.752.645 ₺
JUMANJİ: YENİ SEVİYE (2. HAFTA)
Türkiye;
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 54.918
Hafta Sonu Hasılat: 1.080.097 ₺
Toplam İzleyici Sayısı: 190.677
Toplam Hasılat: 3.900.738 ₺
Tüm Dünya; $
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