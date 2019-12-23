Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Yıldız Savaşları' serisinin yeni filmi 'Yıldız Savaşları: Bölüm IX - Skywalker'ın Yükselişi'nin gişe açılışı Türkiye'de beklentilerin altında kaldı.

250 milyon $ bütçesi olan film, ABD'de ilk 3 günde 176 milyon $, diğer ülkelerde ise 198 milyon $ ile toplam 374 milyon $ hasılat elde etti.

Böylelikle 'Yıldız Savaşları: Bölüm IX - Skywalker', henüz gösteriminin 3'üncü gününde 124 milyon $ kâra geçti.

165 bin 100 kişiyle açılan filmin Türkiye'deki ilk 3 gün hasılatı 4.155. 379 ₺ (704.300$)

Hafta Sonunda Ne Oldu?

* 569 salonda gösterimde olan 'Yıldız Savaşları: Bölüm IX - Skywalker', izleyiciyle 457 salonda buluşan, gösteriminin 3'üncü haftasındaki 'Mucize 2 Aşk'ın gerisinde kaldı.

* Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie'nin başrollerini paylaştığı, Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu edinen 'Skandal' sadece 11.235 kişi tarafından izlendi.

* 3 Türk, 4'ü yabancı olmak üzere gösterime 7 yeni film girdi.

* Toplam 31 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda 'Gece Gelenler' ile 'İfrit', 12 kişiyle en az izlenen filmler oldu.

*Hafta sonunda toplam;

784.615 bilet satıldı.

15.407.612 ₺ hasılat sağlandı.

* İzleyici sayısı, bir önceki haftaya oranla % 16.7 azaldı.

* Hasılat, bir önceki haftaya oranla % 11.5 düştü.

YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM IX - SKYWALKER'INYÜKSELİŞİ (AÇILIŞ)

Türkiye;

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 165.100

Hafta Sonu Hasılat: 4.155. 379 ₺

Tüm Dünya; 374.000.000 $

Daha önceki 'Yıldız Savaşları' ne kadar izlenmişti?

YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM III - SİTH'İN İNTİKAMI (2005)

Türkiye;

İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 107.571

İlk 3 Gün Hasılat: 736.306 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 329.435

Toplam Hasılat: 2.240.319 ₺

Tüm Dünya;

Hasılat: 848.998.815 $

YILDIZ SAVAŞLARI: KLON SAVAŞLARI (2008) / Animasyon

Türkiye;

İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 13.987

İlk 3 Gün Hasılat: 132.882 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 46.115

Toplam Hasılat: 374.111 ₺

Tüm Dünya;

Hasılat: 68.282.844 $

YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM VII - GÜÇ UYANIYOR (2015)

Türkiye;

İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 334.911

İlk 3 Gün Hasılat: 5.032.406 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 1.149.329

Toplam Hasılat: 17.170.964 ₺

Tüm Dünya;

Hasılat: 2.068.000.000 $

ROUGE ONE: BİR YILDIZ SAVAŞLARI HİKÂYESİ (2016)

Türkiye;

İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 162.061

İlk 3 Gün Hasılat: 2.581.500 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 428.274

Toplam Hasılat: 6.467.054 ₺

Tüm Dünya;

Hasılat: 1.056.057.273 $

YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM VIII - SON JEDİ (2017)

Türkiye;

İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 222.987

İlk 3 Gün Hasılat: 3.789.420 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 608.551

Toplam Hasılat: 10.133.812 ₺

Tüm Dünya;

Hasılat: 1.321.000.000 $

HAN SOLO: BİR YILDIZ SAVAŞLARI HİKÂYESİ (2018)

Türkiye;

İlk 3 Gün İzleyici Sayısı: 57.020

İlk 3 Gün Hasılat: 957.680 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 146.669

Toplam Hasılat: 2.270.058 ₺

Tüm Dünya;

Hasılat: 392.924.807 $

* Türkiye'de film gişelerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 2005'ten sonraki filmler...

Diğer Filmler Hafta Sonunda Ne Kadar İzlendi?



MUCİZE 2 AŞK (3. HAFTA)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 177.159

Hafta Sonu Hasılat: 3.211.875 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 1.369.215

Toplam Hasılat: 24.199.314 ₺

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU (5. HAFTA)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 89.909

Hafta Sonu Hasılat: 1.599.592 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 1.575.056

Toplam Hasılat: 27.326.594 ₺

AMAN REİS DUYMASIN (2. HAFTA)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 78.844

Hafta Sonu Hasılat: 1.463.297 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 262.706

Toplam Hasılat: 4.752.645 ₺

JUMANJİ: YENİ SEVİYE (2. HAFTA)

Türkiye;

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 54.918

Hafta Sonu Hasılat: 1.080.097 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 190.677

Toplam Hasılat: 3.900.738 ₺

Tüm Dünya; $



