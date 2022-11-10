Yıldız da o akıma uydu

Elon Musk ve Twitter 'ın eski patronları arasında nisan ayından beri devam eden çekişmeli satış anlaşması, geçen haftalarda sonuçlanmıştı. Olaylar, tarafların mahkemelik olmasıyla başka bir boyuta taşınmış ve birçok kişi Musk'ın platformu satın almayacağını düşünmeye başlamıştı.

Elon Musk

Elon Musk ise mahkemeden önce davranmış ve imzayı atarak Twitter'ın resmen sahibi olmuştu. İş insanı, satın almanın gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra da 'Mavi tik' yani onaylanmış/doğrulanmış hesaplardan 8 dolar ücret alınacağını duyurmuş ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Bir süredir dünya gündemini meşgul eden bu olayların ardından Twitter'daki bu hızlı değişime şarkıcı Yıldız Tilbe de tepki gösterdi.