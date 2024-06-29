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        Haberler Müzik Yıldız Tilbe'den sevenlerine yeni şarkı sürprizi

        Yıldız Tilbe'den sevenlerine yeni şarkı sürprizi

        Yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Yıldız Tilbe, Bodrum'dan sonra Çeşme'de hayranlarıyla buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:43
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        Yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Yıldız Tilbe, KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı

        Bodrum'dan sonra Çeşme'de hayranlarıyla buluştu.

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        Yeni çıkardığı Ben Bir Şarkıyım adını verdiği şarkısı ile YouTube trendler listesinde 15 gün listede kalan Yıldız Tilbe, hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısı 'Bakınca Görünüyorsun' çıkardı.

        #Yıldız Tilbe
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