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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberin göre, yetkililer tarafından evinden alınıp alana getirilen Yıldız Tilbe'nin yorgun hali gözlerden kaçmadı. Hasta olduğunu belirten Tilbe, "Geldiğime şükrediyorum. Hiç halim yok. Soğuk algınlığı galiba..." dedikten sonra sahneye koştu.