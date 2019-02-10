Yıldız Tilbe hasta haliyle sahneye koştu

Giriş: 10.02.2019 - 12:05 | Güncelleme:  

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Konser alanı tıklım tıklım dolarken Yıldız Tilbe, 45 dakika gecikmeli olarak sahneye çıktı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberin göre, yetkililer tarafından evinden alınıp alana getirilen Yıldız Tilbe'nin yorgun hali gözlerden kaçmadı. Hasta olduğunu belirten Tilbe, "Geldiğime şükrediyorum. Hiç halim yok. Soğuk algınlığı galiba..." dedikten sonra sahneye koştu. 

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    Tilbe'nin farklı renkteki çorapları dikkat çekti. Konserine 'El adamı' şarkısıyla başlayan Tilbe, hasta haline rağmen salondakileri eğlendirmeyi başardı. 

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    İki saati yakın sahnede kalan sevilen sanatçı, alkışlar eşliğinde sahneden uğurlandı.

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