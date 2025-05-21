Yıldız Tilbe: Maradona'nın öldüğünü bugün öğrendim

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımıyla dikkat çekti.

Yıldız Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın vefatından yeni haberdar olduğunu dile getirdi. Tilbe'nin kişisel hesabından bulunduğu paylaşım; "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

60 yaşında hayata veda eden Diego Maradona, ölümünden kısa bir süre önce beyin kan pıhtısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmişti. Ameliyatın ardından doktoru Leopoldo Luque, Maradona'nın durumunun olumlu olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, efsane futbolcunun alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmesi planlanıyordu. Ancak tüm bu beklentilere rağmen, Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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Fotoğraflar: Instagram, Avalon