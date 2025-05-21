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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe: Maradona'nın öldüğünü bugün öğrendim - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe: Maradona'nın öldüğünü bugün öğrendim

        Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımıyla 2020'de hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünü yıllar sonra öğrendiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 08:16 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:16
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        Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımıyla dikkat çekti.

        Yıldız Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın vefatından yeni haberdar olduğunu dile getirdi. Tilbe'nin kişisel hesabından bulunduğu paylaşım; "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

        60 yaşında hayata veda eden Diego Maradona, ölümünden kısa bir süre önce beyin kan pıhtısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmişti. Ameliyatın ardından doktoru Leopoldo Luque, Maradona'nın durumunun olumlu olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, efsane futbolcunun alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmesi planlanıyordu. Ancak tüm bu beklentilere rağmen, Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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        Fotoğraflar: Instagram, Avalon

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