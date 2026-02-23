Canlı
        Haberler Magazin Yıldız Tilbe, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Yıldız Tilbe: Tansiyon hastası değilmişim

        Geçtiğimiz günlerde hastaneye giden Yıldız Tilbe, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Giriş: 23.02.2026 - 23:39
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde tansiyon sorunu nedeniyle hastaneye gitmişti. Tilbe; "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Sonuçlara göre değerlendirme yapılacak" demişti. Yıldız Tilbe, sağlık durumuyla ilgili sevenlerinden gelen mesajlara yanıt verdi.

        Tilbe, X hesabından yaptığı açıklamada; "Tansiyon hastası değilmişim. Bazı vitaminlerim eksikmiş. İlaç alacağım. İyiyim şükür. Çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

        #Yıldız Tilbe
