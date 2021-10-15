Yıldız Tilbe: Yoksa hemen kaçarım!

"Yoksa hemen kaçarım!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Serin havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Tilbe, hayranlarına iki saat boyunca müzik ziyafeti çekti.

Bu yazın en çok konser veren kadın sanatçısı olan Yıldız Tilbe, hayranlarıyla buluştuğu Harbiye Açıkhava'da renkli kişiliği ve dillere destan şarkılarıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı. Sahneye püsküllü kırmızı bir elbiseyle çıkan Tilbe, gece boyu bir an olsun yerinde durmayarak, sergilediği dans performansıyla göz doldurdu.

"YOKSA HEMEN KAÇARIM!"

Seyircisine üşüyüp, üşümediğini soran sanatçı, "Ben soğuğa hiç dayanamam. Şu an burada üç tane soba var, yoksa hemen kaçarım." diye konuştu.

"Sevgililer birbirinin elini tutsun, arkadaşlar birbirine sırtlarını dayasın, karı-kocalar sarılsın, bekarlar da ne yaparsa yapsın..." diyerek, sözlerine devam eden Yıldız Tilbe, dinleyicilerini kahkahaya boğdu.

Ünlü şarkıcı, en sevilen şarkılarını konser alanını dolduran sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyerek, sonbahar akşamına yakışır bir konser keyfi yaşattı.