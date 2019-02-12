Ay Yapım ve Medyapım ortak yapımı yılın aşk filmi ‘Bir Aşk İki Hayat’ bu Cuma vizyona giriyor. Dün gece filmin oyuncuları Soho House’da arkadaşlarıyla bir araya gelerek özel bir gösterim gerçekleştirdi. Geceye Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Mert ve İdil Fırat, Gökçe Bahadır, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Şevval Sam, Rıza Kocaoğlu, Selin Şekerci, Mustafa Uğurlu, Şenay Gürler, Rojda Demirer, Erkan Avcı, Merve Çağıran, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz, Hakan Kurtaş, Erkan Can, Esra Erol, Bestemsu Özdemir, Özgür Çevik, Alper Saldıran, İsmail Demirci, Ferhan Şensoy, Bige Önal, Esra Ruşan ve Sahra Şaş gibi birçok ünlü isim katıldı.

Filmden önce basının sorularını yanıtlayan oyuncular, sinemaseverleri sıcak bir aşk hikayesinin beklediğini söylediler. Başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel filmin, izleyenlerin kendi hayatlarındaki seçimleri de sorgulatacağını ve herkesin kendi hayatından küçük bir yansımayı göreceğini eklediler.

Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Engin Akyürek ve Bergüzar Korel dışında İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl gibi önemli isimler yer alıyor.

Yılın aşk filmi ‘Bir Aşk İki Hayat’ 15 Şubat’ta vizyonda!