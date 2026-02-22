Yılın ilk yarısına ait tablo netleşiyor: 2026 Şubat enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Yılın ikinci bölümüne yönelik ekonomik tablo giderek netlik kazanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ayı verilerine göre aylık enflasyon yüzde 4,84 olarak kaydedildi. Gözler şimdi Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Peki, 2026 Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Yılın ikinci yarısına yönelik ekonomik tablo giderek daha net bir görünüm kazanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu ve aylık enflasyon yüzde 4,84 olarak kayıtlara geçti. Piyasaların dikkati şimdi Şubat ayı enflasyon verilerine ve bu veriler ışığında netleşecek Mart ayı kira artış oranına çevrilmiş durumda. Peki, 2026 Şubat enflasyonu ne zaman açıklanacak?
2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.
2026 OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?
2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.