Yılın ikinci yarısına yönelik ekonomik tablo giderek daha net bir görünüm kazanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu ve aylık enflasyon yüzde 4,84 olarak kayıtlara geçti. Piyasaların dikkati şimdi Şubat ayı enflasyon verilerine ve bu veriler ışığında netleşecek Mart ayı kira artış oranına çevrilmiş durumda. Peki, 2026 Şubat enflasyonu ne zaman açıklanacak?