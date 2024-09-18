"KAPSAYICI DEĞİL" ELEŞTİRİSİ

Kadın bedeni üzerinden yürüttüğü pazarlama planının yeterince kapsayıcı olmaması ve gerçek dışı güzellik standartları nedeniyle prestij kaybı yaşayan Victoria's Secret'ın tek tip güzellik algısında ısrar etmesi, dünya çapında satışlarına da olumsuz yansımıştı.

Pazarlama direktörü Ed Razek, 2018'de büyük beden ve trans modelleri hedef alan açıklamalarıyla markanın imajını zedelemiş ve şimşekleri üzerine çekmişti. Dolayısıyla her yıl merakla beklenen moda şovu 2019'da resmen iptal edilmişti.