Bugün spor basının yer alan haberlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sorun yaşadığı ve kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncuları Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'ı takas etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Fotomaç'ta yer alan haberde, Beşiktaş Sivasspor maçı kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan ile Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ın takas edilmesi fikrine iki tarafın yöneticilerinin sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Ocak ayında dev takasın gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu iddia edildi.

AMK gazetesinin haberinde ise Kanarya'nın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'ın, eski hocası Şenol Güneş'le çalışmak istediği belirtildi.

Bunu fırsata çevirmek isteyen Kartal, yolların ayrılacağı Tolgay Arslan'ı ezeli rakibine önerecek. Haberde Fenerbaheçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Tolgay'ı beğendiği ve Ozan Tufan'ın bu takasa dünden razı olduğu detayı yer alıyor.

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