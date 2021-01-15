Yabani yılkı atları o şehre indi! 0:00 / 0:00

AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi sakinleri, sabah saatlerinde yeşil alanlara ve evlerinin önüne kadar gelen yılkı atlarını görünce şaşkınlık yaşadı.

EVLERİNDEN MEYVE GETİRİP BESLEDİLER

AA'da yer alan habere göre cep telefonlarıyla bu anları fotoğraflayan vatandaşlar, evlerinden getirdikleri meyvelerle atları besledi.

"ONLARI GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Mahalle sakinlerinden Eylül Yalçındurak, yaptığı açıklamada, yılkı atlarını mahallelerinde gördükleri için mutlu olduklarını, uzun zamandır görmedikleri yabani atları beslediklerini ifade etti.

"YİYECEK BULAMADIKLARI İÇİN GELDİLER"

Zafer Tütüncü de yılkı atlarının doğal yaşam alanlarında yeterli yiyecek bulamadığı için insanların bulunduğu yerlere inmeye başladığını belirterek, "Görsel olarak güzel.

Çocuklarımız böyle güzel hayvanları görüyorlar. Fakat doğal yaşam alanlarında olmaları kendileri için daha güvenli" diye konuştu.