Yıllardır tek sandalyeyi kullanıyorlardı! Şimdi akülü sandalyeyi dönüşümlü kullanacaklar

Esenyazı köyünde yaşayan Faik (64) ve Naciye İnalğaç (55) çiftinin 5 çocuğundan Hatice ve Birgül kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli, Ebubekir İnalğaç (26) ise işitme engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Anne ve babalarının yanı sıra abla Ceylan İnalğaç (31), kardeşlerinin bakımını üstlenerek günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Geçmiş yıllarda kendilerine hediye edilen tek tekerlekli sandalyeyi dönüşümlü kullanan kardeşlerin durumu ortaya çıkınca, hayırsever iş insanı Gökhan Türkeş Öngel aileye bir akülü araç gönderdi.

Esenyazı köyündeki evlerine getirilen akülü aracı görünce büyük mutluluk yaşayan Hatice İnalğaç, kardeşi için de bir araç talebinde bulundu. Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde ön lisans eğitimine devam ettiğini söyleyen Hatice İnalğaç, EKPS sınavına girdiğini ve sonuçları beklediğini belirterek, “Hayallerim var, meslek sahibi olmak istiyorum” dedi.

Yıllardır aynı sandalyeyi ablasıyla dönüşümlü kullandıklarını anlatan Hatice İnalğaç, “Bir tane arabamız vardı. Ablam öğlene kadar kullanıyordu, ben de öğleden sonra kullanıyordum. Bu araba gelince çok mutlu olduk” diye konuştu.

Hatice’nin ardından akülü aracı evin içinde deneyen Birgül İnalğaç da ikinci bir araç talebinde bulundu.

Esenyazı Köyü Muhtarı Murat İnalkaç da aileye destek veren iş insanı Gökhan Türkeş Öngel’e teşekkür etti.