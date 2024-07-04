Yıllık enflasyon tüm gruplarda geriledi

TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, hizmet grubunda aylık fiyat artışı, önceki aya oranla zayıflamakla beraber görece yüksek seyrini korudu.

Yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmak üzere, tüm gruplarda geriledi. Aylık fiyat artışı kira ve lokanta-otel alt gruplarında yavaşlarken, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde güçlendi.

Dayanıklı mal fiyatları döviz kurundaki ılımlı seyir, iç talep gelişmeleri ve otomobilde gerçekleşen indirim kampanyalarına bağlı olarak uzun bir aranın ardından haziran ayında geriledi.

Gıda grubunda aylık fiyat artışı bir önceki aya yakın gerçekleşti.

Bu dönemde, işlenmiş gıda alt grubunda ekmek ve tahıllar fiyat artışı ile öne çıkan kalem oldu. İşlenmemiş gıda alt grubunda ise mevsimsellikten arındırılmış veriler, taze meyve ve sebze fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğine işaret etti.

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Öte yandan, son aylarda belirgin bir artış eğilimi sergileyen kırmızı et fiyatları haziran ayında azaldı. Enerji grubundaki fiyat artışında ise akaryakıttaki indirimlere karşın şebeke suyu fiyatları belirleyici oldu.

Üretici fiyatları aylık artışı zayıflamaya devam ederken, yıllık üretici enflasyonu yüksek bazın da etkisiyle önemli ölçüde geriledi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranları zayıfladı ve göstergelerin yıllık enflasyonları geriledi.