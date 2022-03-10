Büyük salon verilmedi 0:00 / 0:00

Şehre Yılmaz Erdoğan gelir, şehir sakinlerini güldürür.

Daha çok şehir sakinini güldürmek ister istemesine ama şehirdeki büyük salon gerekçe gösterilmeden verilmez.

Daha önce sahnede seyrettim.

Sonra dijital platformda izledim.

Dijital platformda izlerken sahnede seyrettiğim kadar güldüğümü fark ettim.

Gördüm ki ilk deneyimimde bir anlatıya gülerken sonra gelen arada kaynamış.

'Münaşaka'…

Yılmaz Erdoğan'ın yeni bir Türkiye turnesine çıkacağını duyunca BKM Mutfak'ın genel müdür yardımcısı ve 'Münaşaka'nın yapımcısı Koray Köse'yi aradım; "Dijital platformda yayınlanmış bir gösterinin Türkiye turnesi nasıl olur ki? Gelip bir izlenim yapmak istiyorum."

Koray Köse, "Ben hiçbir şey söylemeyeyim. Gel, nasıl olduğunu kendin gör" dedi.

İstikâmet önce Ankara, sonra da Eskişehir.

Yılmaz Erdoğan, diğer taraftan dijital platform için çekeceği 'Organize İşler' dizisinin çekim hazırlıklarını sürdürüyor.

Koray Köse ve yapımcı Barış Ayaztaş ile yola çıktık.

Karlı bir Ankara günü.

1650 koltuk kapasiteli Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki gösteri kapalı gişe.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Gösteri, Yılmaz Erdoğan'ın salondakilerin yaş aralıklarıyla ilgili anketiyle başladı.

20 yaş altı seyirciler de var, 50 yaş üstü de…

Dünyadaki son gelişmelerle güncellenen Münaşaka'da daha önce kahkahalar attığım anlatımlara yine aynı tepkiyi verince benim gibiler olup olmadığını anlamak için gösteri arasında çevremdekilerle küçük bir anket yaptım; "Daha önce seyretmişliğiniz veya izlemişliğiniz var mı?"

Dijital platformda izlemiş olanlar var.

Hatta daha önce Bodrum ve Çeşme gibi yazlık bölgelerdeki gösterileri seyretmiş olanlar da var.

Onlara sordum; "Seyrettiğiniz bir gösteriyi yeniden seyretmenizin nedeni nedir?"

Şöyle cevap verdiler; "Çok komik, çok eğlenceli… İlk seyrettiğimizde bir anlatıma gülerken sonrakini kaçırmıştık."

Ertesi günü Eskişehir'deyiz.

Yılmaz Erdoğan, 'Münaşaka'yı Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde sahneleyecek.

Salon 750 kişilik.

Güzel bir salon.

Ne var ki insan, "Eskişehir'de daha çok koltuk kapasitesine sahip salon varken neden burası?" diye sormadan edemiyor.

Sorup soruşturdum.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nin 1113 koltuk kapasiteli büyük salon, talepte bulunulmasına rağmen 'Münaşaka'ya kiralanmamış.

Nedeni mi?

Bir gerekçe sunulmamış.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ni aradım.

4 Mart Cuma günü merkezdeki salonlardan biri olan opera salonunda senfoni orkestrasının konseri varmış ama büyük salonda herhangi bir etkinlik yokmuş.

Öğrendim ki aynı salon daha önce Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisine de verilmemiş.

Yine bir gerekçe sunulmamış.

Oysa 'Münaşaka'nın da 'Doğru Koca Nasıl Seçilir'in de her gösterimi kapalı gişe.

Vehbi Koç Kongre Merkezi

Eskişehir'deki gösterinin başında da Yılmaz Erdoğan, yaş aralığı anketi yaptı. Yine 20 yaş altı seyirciler de vardı, 50 yaş üstü de.

Ankara’da gösteri arasında yaptığım anketi Eskişehir’de de yineledim.

Sonuç aynı; "İlk seyrettiğimizde bir anlatıma gülerken sonrakini kaçırmıştık."

'Münaşaka'da En Çok Güldüklerim

* Monica Belluci aşkına köpekbalığını satın alma girişimi .

* Uma Thurman'ın öpmesini beklerken başına gelenler.

* Cannes'da konakladıkları otelin konumu - yanlış odaya yazdırılan hesap.

* 'Bir arkadaşı'nın yaşadığı prostat kontrolü deneyimi.

* Russell Crowe'un otel odasına daveti. Masada duran kağıtta Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Cem Yılmaz'ın adlarının karşısına çentik atıldığını görmesi.

* Avustralya'da Russell Crowe'un evinde balkon kapısıyla yaşadığı macera.

* 'The Water Diviner'da 'Zorba' adlı atla başına gelenler.

* Bir balıkçı teknesinde yaşadıkları.