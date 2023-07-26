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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda'nın ölümü için ünlülerden duygusal paylaşımlar... - Magazin haberleri

        Yılmaz Gruda'nın vefatı ünlüleri yasa boğdu

        Yılmaz Gruda, böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı meslektaşlarını yasa boğdu

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 11:22
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        Demet Akbağ: Yılmaz usta mekânın cennet olsun.

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        Işıl Yücesoy: Sayın Yılmaz Gruda, yeriniz doldurulamaz. Allah, rahmet eylesin. Acımız büyük.

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        Kerem Alışık: Adı Yılmaz kendi yılmaz, şair, oyuncu... Her Yanıyla tam bir yürek işçisi. Tiyatro sanatının yılmaz emekçisi. Güzel insan, şiir insan, ustam, ağabeyim... Unutmak ne mümkün o sahne heyecanlarımızı, kulis sohbetlerimizi, şiit gecelerimizi... Kalbimden bir gül daha koptu. Ah benim Yılmaz ağabeyim. Alkışların hepsi sana... Mekânın cennet olsun.

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        Melek Baykal: Türk tiyatromuzun duayen oyuncularından... Yılmaz Gruda'yı kaybettik. Ailesine yakınlarına sabırlar diliyorum.

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        Ceyda Düvenci: Canım Yılmaz Ağabeyim, hayatıma kattığın renk için teşekkür ederim. Unutulmayacaksın.

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        Hakan Bilgin: Büyük usta Yılmaz Ağabeyim... Hep güzel, hep saygıyla anacağız... Emeklerin unutulmaz, yolun ışık dolsun saygıyla...

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        Engin Akyürek: Seni tanımak onurdu Yılmaz Ağabey.

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        Aslı Enver

        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        #Yılmaz Gruda
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